قضية طحكوت : التماس 15 سنة سجنا في حق أويحيى و سلال و  16 سنة سجنا في حق طحكوت 

الجزائر - التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, اليوم الأربعاء, في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد, 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و 16 سنة سجنا في حق طحكوت.

كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية ب8 ملايين دج في حق أويحيى و سلال و طحكوت مع مصادرة جميع أملاكهم.

كما تم التماس 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و 8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و 10 سنوات سجنا للوزراء السابقين, يوسف يوسفي عبد الغني زعلان و عمار غول مع دفع غرامة بمليونين (2) دج لكل واحد منهم.

و بخصوص عائلة المتهم الرئيسي, التمست نفس المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا و 8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد, مع مصادرة جميع الاملاك و 10 سنوات سجنا و 8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و 8 سنوات سجنا و غرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و 3 سنوات سجنا في حق ناصر طحكوت.

كما التمس وكيل الجمهورية 12 سنة سجنا و مليونين (2) دج كغرامة في حق والي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.