وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، سعادة السيدة هيلغا كتالان بريتز، السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية المجر، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر".
الرئيس تبون يستقبل سفيرة جمهورية المجر بالجزائر
أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 13:12 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 10 مرات
الجزائر -استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، سفيرة جمهورية المجر بالجزائر، السيدة هيلغا كتالان بريتز، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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