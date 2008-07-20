Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة سيدي أمحمد: الخزينة العمومية تطالب طحكوت وشركائه بمبلغ يفوق 300 مليار دج كتعويض

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 13:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - طالب ممثل الخزينة العمومية اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشركائه، المتابعين في قضايا تتعلق أساسا بالفساد، بمبلغ يفوق 309 مليار دج.

ففي اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال طحكوت، وبعد استكمال استجواب باقي المتهمين، طلب ممثل الخزينة العمومية بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها يقدر ب 309 مليار و285 مليون و670 ألف دج يدفعها على التوالي كل من محيي الدين طحكوت، رشيد طحكوت، حميد طحكوت، بلال طحكوت وجميع شركائهم.

كما طالب ممثل الخزينة بمبلغ مليون دج يدفعه كل من الوزراء السابقين المتهمين في هذه القضية وهم عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان، يوسف يوسفي وعمار غول.

وطالب ممثل الخزينة من باقي المتهمين الآخرين والذين يتجاوز عددهم الخمسين تعويض الخزينة بمبلغ 1 مليون دج مع مصادرة أملاك كل المتهمين المتواجدة داخل وخارج الوطن.

ومن المنتظر أن يصدر وكيل الجمهورية بعد ظهر اليوم الأربعاء الالتماسات في هذه القضية.

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي أمحمد: الخزينة العمومية تطالب طحكوت وشركائه بمبلغ يفوق 300 مليار دج كتعويض
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 13:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.08

خنشلة: حجز أزيد من 1000 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا

20.07.08

وفاة رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات بمستشفى سطيف متأثرا بفيروس كورونا

20.07.08

الدعوة الى إبداء تعليقات حول تنفيذ الاحكام المتعلقة بالاتصالات الالكترونية

20.07.08

الرئيس تبون يستقبل سفيرة جمهورية المجر بالجزائر

20.07.08

محكمة سيدي أمحمد: الخزينة العمومية تطالب طحكوت وشركائه بمبلغ يفوق 300 مليار دج كتعويض

20.07.08

حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع

20.07.06

فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

20.07.06

الجزائر تملك هامش للمناورة دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية

20.07.06

الجزائر العاصمة: حريق يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالسحاولة دون تسجيل ضحايا

20.07.06

كرة القدم/الجزائر(كورونا) - مولودية الجزائر: حان الوقت لاتخاذ قرار بخصوص بقية الموسم