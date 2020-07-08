Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حجز أكثر من تسعة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 12:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
حجز أكثر من تسعة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

الجزائر - حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك أمس الثلاثاء بولاية النعامة قرابة أكثر من تسعة قناطير من الكيف المعالج مع توقيف خمسة من تجار مخدرات، حسب ما افاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح البيان أن: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 07 جويلية 2020، قرب عين الصفراء بولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت كمية كبيرة جدا من الكيف المعالج تقدر بثمانية (08) قناطير و(91.4) كيلوغرام، بالإضافة إلى شاحنة (01) ومركبة (01) سياحية".

وبنفس المنطقة، يضيف البيان، "تمكن عناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح الجمارك أيضا، من توقيف تاجري (02) مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ (85،05) كيلوغرام من الكيف المعالج، لترتفع بذلك حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها في يوم واحد إلى (09) قناطير و(576،4) كيلوغرام".

ومن جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، (81) شخصا وحجزت (16) مولدا كهربائيا ومطرقتي (02) ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (41) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية".

كلـمات مفتـاحيــة :
حجز أكثر من تسعة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 12:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.08

خنشلة: حجز أزيد من 1000 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا

20.07.08

وفاة رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات بمستشفى سطيف متأثرا بفيروس كورونا

20.07.08

الدعوة الى إبداء تعليقات حول تنفيذ الاحكام المتعلقة بالاتصالات الالكترونية

20.07.08

الرئيس تبون يستقبل سفيرة جمهورية المجر بالجزائر

20.07.08

محكمة سيدي أمحمد: الخزينة العمومية تطالب طحكوت وشركائه بمبلغ يفوق 300 مليار دج كتعويض

20.07.08

حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع

20.07.06

فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

20.07.06

الجزائر تملك هامش للمناورة دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية

20.07.06

الجزائر العاصمة: حريق يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالسحاولة دون تسجيل ضحايا

20.07.06

كرة القدم/الجزائر(كورونا) - مولودية الجزائر: حان الوقت لاتخاذ قرار بخصوص بقية الموسم