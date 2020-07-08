حجز أكثر من تسعة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

واوضح البيان أن: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 07 جويلية 2020، قرب عين الصفراء بولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت كمية كبيرة جدا من الكيف المعالج تقدر بثمانية (08) قناطير و(91.4) كيلوغرام، بالإضافة إلى شاحنة (01) ومركبة (01) سياحية".
وبنفس المنطقة، يضيف البيان، "تمكن عناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح الجمارك أيضا، من توقيف تاجري (02) مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ (85،05) كيلوغرام من الكيف المعالج، لترتفع بذلك حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها في يوم واحد إلى (09) قناطير و(576،4) كيلوغرام".
ومن جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، (81) شخصا وحجزت (16) مولدا كهربائيا ومطرقتي (02) ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (41) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية".