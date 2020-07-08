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الرئيس تبون يستقبل سفيرة مملكة السويد بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
الرئيس تبون يستقبل سفيرة مملكة السويد بالجزائر

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، سفيرة مملكة السويد بالجزائر، السيدة ماري كلير سوارد كابرا، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، سعادة السيدة ماري كلير سوارد كابرا، السفيرة فوق العادة والمفوضة لمملكة السويد بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر".

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 12:45
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الرئيس تبون يستقبل سفيرة مملكة السويد بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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