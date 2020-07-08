وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، سعادة السيدة ماري كلير سوارد كابرا، السفيرة فوق العادة والمفوضة لمملكة السويد بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر".
الرئيس تبون يستقبل سفيرة مملكة السويد بالجزائر
أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 08:52 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 25 مرات
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، سفيرة مملكة السويد بالجزائر، السيدة ماري كلير سوارد كابرا، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
كلـمات مفتـاحيــة :