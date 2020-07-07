و سيمثل المجلس في هذا الاجتماع النائبان عبد المجيد دندوني و عمار موسي, الاول بصفته نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط و الثاني بصفته عضو باللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لنفس الجمعية, يضيف نفس المصدر.
المجلس الشعبي الوطني يشارك الأربعاء في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 17:20 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 3 مرات
الجزائر – سيشارك الاربعاء المجلس الشعبي الوطني في اشغال اجتماع افتراضي للفوج الاقتصادي للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط حول موضوع "الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, التكنولوجيا المالية, مخاطر رأس المال و المؤسسات الناشئة", حسبما افاد به بيان للمجلس.
كلـمات مفتـاحيــة :