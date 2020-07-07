المجلس الشعبي الوطني يشارك الأربعاء في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

مشروع اتفاقية بين وزارتي المجاهدين والتضامن الوطني قريبا لتنمية الروح الوطنية لدى الأجيال -

المسيلة: التشديد على الإسراع في تركيب محطة نزع المعادن من مياه الشرب ببلدية حمام الضلعة -

طلبة من المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة يحرزون تقدير مشرف في برنامج نادي الطلاب المطورين -

كورونا: 475 إصابة جديدة, 210 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية: مكتب مجلس الأمة يعبرعن عرفانه لرئيس الجمهورية -

حجر جزئي بـ 18 بلدية بسطيف : ارتياح ملحوظ لدى مواطنين ادركوا ضرورة التجند لمكافحة كوفيد-19 -

اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يؤكد رفضه لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة -

الأغواط/ كوفيد-19: تزويد مخبر المستشفى الجامعي الجديد بجهاز الكشف عن فيروس كورونا المستجد -

استرجاع أرشيف الحقبة الاستعمارية: وعود كثيرة و قرارات ملموسة قليلة من فرنسا -

الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تشيد بالموقف المعبر عنه من طرف الاتحاد الأوروبي -

غليان في الشارع اللبناني في ظل التفاقم غير المسبوق للأزمة الاقتصادية -

الرئيس تبون يترأس جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي -

مؤسسات ناشئة: التمويل الجماعي سيصبح عمليا عما قريب -

طلبان جديدان لدخول بورصة الجزائر -

برلمان: إختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020 الخميس القادم -

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران -

براقي يشدد على الإسراع في تركيب محطة نزع المعادن من مياه الشرب ببلدية حمام الضلعة -

بكين تؤكد انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي-الصيني بنجاح -

الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لـ 2020 والبالغة 1650 طن -