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برلمان: إختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020 الخميس القادم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 13:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
برلمان: إختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020 الخميس القادم

الجزائر - حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع يوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين الخميس القادم كموعد لاختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020 و ذلك بعد التنسيق مع مكتب مجلس الأمة و التشاور مع الحكومة حسبما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

و جاء في البيان أنه "حدد المكتب يوم 09 جويلية الجاري كموعد لاختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020، وذلك بعد التنسيق مع مكتب مجلس الأمة والتشاور مع الحكومة، طبقا للمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على أن تجري مراسم الاختتام في جلسة بروتوكولية تمثيلية للنواب مراعاةً لقواعد وإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا واحترام التباعد الجسدي".

وقبل انطلاق الأشغال، هنأ رئيس المجلس الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 58 لعيد الاستقلال والشباب التي تزامنت هذا العام مع حدث استرجاع رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية بعد احتجازها طيلة 170 سنة.

وقال السيد شنين إن "رفات تلك القامات قد عادت إلى الوطن، وهي لا تزال تحافظ على ما تحمله من قيمة روحية ومعنوية وما ترمز له من مقاومة وتضحية ولتكون منارة تستلهم منها الأجيال معاني البطولة والشرف والدفاع عن الجزائر في كل الملمات".

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برلمان: إختتام الدورة البرلمانية العادية 2019-2020 الخميس القادم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 13:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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