السيد بوقدوم يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي الصيني

الجزائر - شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي انعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد و الذي ترأس أشغاله مناصفة وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذه الدورة "تقييم حصيلة التعاون بين الدول العربية و جمهورية الصين الشعبية و بحث آفاق وسبل ترقيته في كافة المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة و يعزز التضامن والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين".

كما ناقش الوزراء عددا من القضايا الدولية والاقليمية خاصة القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والوضع في سوريا واليمن بالإضافة الى الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب.

وبالمناسبة جدد السيد بوقدوم التأكيد على "المقاربة الجزائرية لمعالجة الأزمات بالطرق السلمية والحوار الجامع بين الأطراف المعنية بعيدا عن التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للدول".

و اختتمت اشغال المنتدى بصدور "إعلان عمان" واعتماد البرنامج التنفيذي لفترة 2020-2022 بالإضافة إلى بيان مشترك للتضامن بين الصين و الدول العربية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.