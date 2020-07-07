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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 12:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين بوهران، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 جويلية 2020، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران بالناحية العسكرية الثانية".

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجز حراس الحدود، إثر دورية بحث واستطلاع قرب الشريط الحدودي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، "(25) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من عنابة وبجاية وجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، ستة (06) أشخاص بحوزتهم (11168) وحدة من مختلف المشروبات".

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ومن جهة أخرى، "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة، (11520) وحدة من الألعاب النارية، فيما تم توقيف (19) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي".

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توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 12:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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