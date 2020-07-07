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الرئيس تبون يترأس جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 12:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس تبون يترأس جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي أرشيف

الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم  الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، جلسة عمل ضمت الوزير الأول وأعضاء الحكومة المعنيين بإعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وخصصت جلسة العمل لمناقشة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة من جميع جوانبها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في اجتماعه القادم.

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الرئيس تبون يترأس جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 12:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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