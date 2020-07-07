توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران -

الرئيس تبون يترأس جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي -

المسيلة: السيد براقي يشدد على الإسراع في تركيب محطة نزع المعادن من مياه الشرب ببلدية حمام الضلعة -

بكين تؤكد انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون العربي-الصيني بنجاح -

الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لـ 2020 والبالغة 1650 طن -

كورونا: فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف ابتداء من يوم الأربعاء -

عرض فيلم بابيشا للمخرجة مونية مدور في مهرجان الفيلم العربي التاسع بسيول -

مجلة تاريخ الجزائر ميموريا تصبح أسبوعية والعدد صفر يصدر يوم غد الثلاثاء -

السيد عطار يستعرض آفاق تطور السوق البترولية على المدى القصير مع الأمين العام للأوبيب -

جلسة محاكمة طحكوت: الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال ينفيان كل التهم الموجهة اليهما -

تسمية هياكل تابعة لوزارة الدفاع الوطني ببرج باجي مختار باسم الشهيد دين أمحمد والمجاهد زناني بيقة -

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة -

آيت علي إبراهيم يؤكد على إعادة بعث مركب سيدار الحجار وفق منطق الصناعة التصنيعية -

كرة القدم/الجزائر(كورونا) - مولودية الجزائر: حان الوقت لاتخاذ قرار بخصوص بقية الموسم -

اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يوم الثلاثاء لبحث القضية الفلسطينية -

بيئة : بن حراث تنصب اللجنة القطاعية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي -

اتحاد الجزائر يوقع على عقد لعامين مع المدرسة العليا للفندقة و الاطعام -

تواصل الاجتماعات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة -

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع -