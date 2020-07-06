تشييع جثمان الفقيد اللواء حسان علايمية بمقبرة العالية

الجزائر - ووري الثرى الاثنين, بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة, جثمان الفقيد اللواء حسان علايمية, قائد الناحية العسكرية الرابعة, الذي وافته المنية أمس الأحد على إثر مرض عضال, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "تم صباح اليوم الاثنين 06 يوليو 2020 تشييع جثمان الفقيد اللواء حسان علايمية, قائد الناحية العسكرية الرابعة, حيث قدمت له التشريفات العسكرية بالمستشفى المركزي للجيش +محمد الصغير نقاش+ بعين النعجة, بحضور القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وكذا عائلة المرحوم".

وعرفت مراسم التشييع "قراءة فاتحة الكتاب على روح المرحوم الطاهرة, تلاها استماع الحاضرين لكلمة تأبينية تناولت مساره المهني الحافل بالبطولات في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره. وقد ووري جثمان المرحوم الثرى بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة".