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السيد تبون يترأس الثلاثاء جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 14:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرات
السيد تبون يترأس الثلاثاء جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

الجزائر- يترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء, جلسة عمل تضم الوزير الأول وأعضاء الحكومة المعنيين بإعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح نفس المصدر أنه ستتم خلال هذه الجلسة مناقشة "المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة من جميع جوانبها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها في اجتماعه القادم".

آخر تعديل على الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 14:52
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السيد تبون يترأس الثلاثاء جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 14:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 41 مرة   شارك

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