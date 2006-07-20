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الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 14:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيات تهنئة من عدد من رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة, وهذا بمناسبة الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب, تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيات تهنئة من عدد من رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة".

وقد وردت هذه البرقيات من "الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة العربية السعودية, البرازيل, المملكة المغربية, ناميبيا وولي عهد المملكة العربية السعودية".

ومما جاء في رسالة السيد دونالد ترامب, رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ما يلي : "أتقدم إليكم وإلى الشعب الجزائري بتهاني في الوقت الذي تحتفلون فيه بعيد الاستقلال الموافق للخامس جويلية. إن بلدينا يقيمان شراكة متينة ما انفكت تزدهر تحت قيادتكم بصفتكم رئيسا للجمهورية".

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وتابع قائلا: "إن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على الاستمرار في العمل معا بما فيه الحرب على الارهاب لاستعادة الاستقرار إلى شمال إفريقيا ومنطقة الساحل, وتوسيع الروابط التجارية والثقافية والاقتصادية بين بلدينا اللذين يواجهان أيضا عدوا مشتركا ممثلا في جائحة كورونا فيروس. وبالرغم من أن هذه الجائحة تشكل تحديا كبيرا, إلا أنني سعيد بالتعاون القائم بين بلدينا في هذا المجال".

وخلص الى القول : "إننا نتلقى بارتياح الشراكة المتواصلة على كل الجبهات, كلما عمقنا العلاقات الثنائية وزدنا في التقريب بين شعبينا في الولايات المتحدة والجزائر. فأحر التمنيات لكم بمناسبة عيد الاستقلال".

آخر تعديل على الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 15:41
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الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 14:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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