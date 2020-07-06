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مكافحة الارهاب: كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
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الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاحد، من كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تيزي وزو، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 جويلية 2020، قنبلة (01) تقليدية الصنع بتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود "الحثيثة" الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات بالجزائر، ضبط حرس الحدود، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، "كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأربعة (04) قناطير و97 كيلوغراما، وذلك خلال دورية بحث وتفتيش قرب بني ونيف بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم 48 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وأضاف البيان أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت أيضا "ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت 4897 قرص مهلوس بكل من باتنة وخنشلة بالناحية العسكرية الخامسة".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تندوف بالناحية العسكرية الثالثة وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، "13 شخصا وحجزت 9 مولدات كهربائية و 11 مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب

غير المشروع عن الذهب"، فيما أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ17 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية. كما تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من  برج باجي مختار وتلمسان".

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مكافحة الارهاب: كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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