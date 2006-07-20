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وزارة الشؤون الخارجية تحي الذكرى ال58 لعيد الاستقلال

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 12:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - أقامت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة حفلا مخلدا للذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب.

وخلال هذا الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة و أشرف عليه وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم تم رفع العلم الوطني و وضع اكليل من الزهور أمام النصب التذكاري و قراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف بتضحيات شهداء حرب التحرير الوطنية و بالمجاهدين الذين رحلوا عنا مؤخرا و كذا بأولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة.

كما نوه ذات المسؤول باستعادة رفات 24 قائدا للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي و دفنهم يوم 5 يوليو بالأرض التي كافحوا و استشهدوا من أجلها.

من جهة أخرى، نشط المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف و الذاكرة عبد المجيد شيخي ندوة حول تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830- 1962) مصادره وأصوله إضافة إلى معاناة الشعب الجزائري و الجرائم المرتكبة في حقه من طرف القوات الاستعمارية خلال هذه الفترة.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الشؤون الخارجية تحي الذكرى ال58 لعيد الاستقلال
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 12:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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