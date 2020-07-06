محكمة سيدي امحمد: الشروع في محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت

الجزائر - شرعت محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الاثنين، في محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات الصلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع.

فبعد قرار تأجيل جلسة المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع الاربعاء الماضي، تم الشروع في محاكمة محيي الدين طحكوت المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر يونيو من العام الماضي رفقة أعضاء من عائلته بتهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة "سيما موتورز" التي يملكها.

ومن المنتظر أن يستمع قاضي الجلسة الى أقوال الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اضافة الى وزراء واطارات متورطين في هذه القضية.