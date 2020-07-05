الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من السيد فائز السراج

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر يوم الأحد, مكالمة هاتفية من أخيه فائز السراج, هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب, كما بارك للجزائر قيادة وشعبا استرجاع رفات ابطال المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم في القرن التاسع عشر و إعادة دفنهم في وطنهم الى جانب رفاقهم الشهداء طيب الله ثراهم".