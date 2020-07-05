Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من السيد فائز السراج

  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 18:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من السيد فائز السراج

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر يوم الأحد, مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة, السيد فائز السراج, هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر يوم الأحد, مكالمة هاتفية من أخيه  فائز السراج,  هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب, كما بارك للجزائر قيادة وشعبا استرجاع رفات ابطال المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم في القرن التاسع عشر و إعادة دفنهم في وطنهم الى جانب رفاقهم الشهداء طيب الله ثراهم".

آخر تعديل على الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 19:16
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من السيد فائز السراج
  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 18:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.05

كوفيد-19: وزارة الفلاحة تكرم المهندسين الزراعيين المشاركين في العمليات التضامنية

20.07.05

فوز الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بالمرتبة الأولى لجائزة كتارا لمسابقة القصة القصيرة

20.07.05

مسابقة لاختيار أفضل تصميم لطابع بريدي يخلد استرجاع رفات شهداء الثورات الشعبية

20.07.05

ورقلة: وضع حيز الخدمة محول جديد لطاقة الكهرباء

20.07.05

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من السيد فائز السراج

20.07.05

القطاع الصناعي العمومي: تراجع الانتاج بنسبة 7ر6% خلال الفصل الأول لسنة 2020

الأكثــر قـراءة

20.07.02

كرونولوجيا ملف استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بفرنسا

20.07.01

الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال: اللواء مادي يدعو إلى التمسك بالعهد لتحقيق آمال الشهداء

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات

20.07.01

إلقاء القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات في الجزائر

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.07.03

الشريف بوبغلة والشيخ بوزيان : رمزان للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي