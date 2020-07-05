وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر يوم الأحد, مكالمة هاتفية من أخيه فائز السراج, هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب, كما بارك للجزائر قيادة وشعبا استرجاع رفات ابطال المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم في القرن التاسع عشر و إعادة دفنهم في وطنهم الى جانب رفاقهم الشهداء طيب الله ثراهم".
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من السيد فائز السراج
أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 18:59 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 6 مرات
الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر يوم الأحد, مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة, السيد فائز السراج, هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
كلـمات مفتـاحيــة :