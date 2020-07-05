وزارة الدفاع الوطني تطلق نسخة جديدة لموقعها الالكتروني الرسمي

الجزائر - أطلقت وزارة الدفاع الوطني، يوم الأحد، النسخة الجديدة لموقعها الإلكتروني الرسمي "مواكبة للتطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال"، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وجاء في البيان "بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية ومواكبة للتطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وحرصا منها على ضمان إعلام هادف وفعال وآني، تعلم وزارة الدفاع الوطني عن إطلاق النسخة الجديدة لموقعها الإلكتروني الرسمي اليوم 05 جويلية 2020 والتي تسمح بالاطلاع على آخر

المستجدات والنشاطات العسكرية من خلال بيانات صحفية، إعلانات التجنيد والخدمة الوطنية، مناقصات، منشورات ومنتجات سمعية بصرية وكذا مواعيد ومعلومات أخرى، يمكن مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال وسائط مختلفة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن بوابة هذا الموقع تتضمن أيضا مواقع إلكترونية لأركان الجيش الوطني الشعبي وقيادات القوات والدرك الوطني والحرس الجمهوري والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط www.mdn.dz.