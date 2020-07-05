الرئيس تبون يترحم بقصر الثقافة على أرواح رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي

الجزائر - ترحم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم الاحد بقصر الثقافة مفدي-زكريا (الجزائر العاصمة) على أرواح رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي الذين استرجعت الجزائر رفاتهم و جماجمهم أول أمس الجمعة.

بالمناسبة، قرأ الرئيس تبون فاتحة الكتاب ترحما على ارواحهم الطاهرة في جو من السكينة و الخشوع و الاعتزاز و الافتخار بهؤلاء الأبطال الذين قدموا حياتهم في سبيل تحرير الوطن من الاستعمار الغاشم.

وستوارى رفات رموز المقاومة الشعبية الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة في وقت لاحق من نهار اليوم بحضور رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني،السيد عبد المجيد تبون ومسؤولين سامين في الدولة.

وكان رئيس الجمهورية قد ترحم في وقت سابق من نهار اليوم بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة وذلك بمناسبة إحياء الذكرى ال58 لعيدي الاستقلال و الشباب.