وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، وضع الرئيس عبد المجيد تبون الذي كان مرفوقا بكبار المسؤولين في الدولة و الجيش اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.
عيدا الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد
أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 09:30 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 9 مرات
الجزائر - ترحم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة وذلك بمناسبة إحياء الذكرى ال 58 لعيدي الاستقلال والشباب.
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