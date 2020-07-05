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عيدا الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد

  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 09:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
عيدا الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد

الجزائر -  ترحم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة وذلك بمناسبة إحياء الذكرى ال 58 لعيدي الاستقلال والشباب.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، وضع الرئيس عبد المجيد تبون الذي كان مرفوقا بكبار المسؤولين في الدولة و الجيش اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

آخر تعديل على الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 10:29
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عيدا الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد
  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 09:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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