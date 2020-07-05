وصول الموكب الجنائزي الحامل لرفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية ال24 الى مقبرة العالية -

أمنيستي تندد بحملة تشهير يقودها المغرب ضدها -

الرئيس تبون يترحم بقصر الثقافة على أرواح رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي -

عبد الباقي بن زيان: تشجيع البحث التطويري من أجل النهوض بالمنظومة الجامعية -

دخول حيز الخدمة حاضنة جديدة للتكنولوجيات بجامعة بومرداس -

عيدا الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد -

المقر الجديد لطباعة النقود لبنك الجزائر سوف يسمح بعصرنة إنتاج العملة الوطنية -

كوفيد-19: بن بوزيد يدعو مستخدمي الصحة إلى توحيد الجهود للقضاء على الجائحة -

اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في ذمة الله -

كوفيد-19 : بن بوزيد يستبعد إمكانية إقرار الحجر من جديد الا عند الضرورة القصوى -

رئيس الجمهورية يصدر مرسوما يتضمن إجراءات العفو تفضي الى الإفراج فورا عن حوالي 4700 محبوس -

مراسم دفن رفات شهداء المقاومة الشعبية ال24 اليوم الأحد بمربع الشهداء بالعالية -

كوفيد-19 : الرئيس تبون لا يستبعد تشديد إجراءات الحجر الصحي -

براقي يدعو الجميع الى المساهمة في محاربة ظاهرة الغرق في أحواض السدود -

الرئيس تبون: مجابهة إشكالية الذاكرة مع فرنسا ضروري لتلطيف مناخ العلاقات بين البلدين -

أحزاب سياسية وهيئات يشيدون باسترجاع رفات رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي -

قسنطينة: توقيف مروج فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي -

كوفيد-19: الالتزام بالتدابير الوقائية يبقى الحل الوحيد لكسر سلسلة نقل العدوى -

عيدا الاستقلال والشباب: الجزائر الجديدة التي نسعى إلى بنائها لن تكون دون الشباب -