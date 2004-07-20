وأوضح المصدر ذاته أن هذه المقابلة الصحفية "ستبث مساء اليوم ابتداء من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر على قنوات فرانس 24 بالفرنسية والعربية والإنجليزية".
الرئيس تبون يجري لقاء صحفيا مع قناة فرانس 24 الفرنسية
أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 18:15 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 27 مرات
الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت لقاء صحفيا مع قناة فرانس 24 الفرنسية، تطرق فيه إلى العلاقات الجزائرية-الفرنسية، والتطورات الجارية في المنطقة، وعدد من القضايا الأخرى، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
كلـمات مفتـاحيــة :