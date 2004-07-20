Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يجري لقاء صحفيا مع قناة فرانس 24 الفرنسية

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 18:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
الرئيس تبون يجري لقاء صحفيا مع قناة فرانس 24 الفرنسية

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت لقاء صحفيا مع قناة فرانس 24 الفرنسية، تطرق فيه إلى العلاقات الجزائرية-الفرنسية، والتطورات الجارية في المنطقة، وعدد من القضايا الأخرى، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المقابلة الصحفية "ستبث مساء اليوم ابتداء من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر على قنوات فرانس 24 بالفرنسية والعربية والإنجليزية".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يجري لقاء صحفيا مع قناة فرانس 24 الفرنسية
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 18:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.04

أحزاب سياسية وهيئات يشيدون باسترجاع رفات رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي

20.07.04

قسنطينة: توقيف مروج فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي

20.07.04

كوفيد-19: الالتزام بالتدابير الوقائية يبقى "الحل الوحيد" لكسر سلسلة نقل العدوى

20.07.04

عيدا الاستقلال والشباب: الجزائر الجديدة التي نسعى إلى بنائها لن تكون دون الشباب

20.07.04

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر بمناسبة عيد الاستقلال والشباب

20.07.04

الشريف بوبغلة: رمز الشجاعة والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي

الأكثــر قـراءة

20.07.02

كرونولوجيا ملف استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بفرنسا

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات

20.07.01

إلقاء القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات في الجزائر

20.07.03

الشريف بوبغلة والشيخ بوزيان : رمزان للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم