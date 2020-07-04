إعلام : التطرق لدور الصحافة في التعاون الدولي

الجزائر - شارك مسؤولو وسائل الاعلام العمومية اليوم السبت بالجزائر العاصمة في جلسة عمل مع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية ترأسها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عمار بلحيمر.

وسيعقب لقاء التعارف هذا كما وصفه الوزير لقاءات أخرى من أجل تنسيق أفضل لعمل الصحافة العمومية وتحديد تواجدها وانتشارها في الخارج خصوصا في افريقيا تكملة لأجهزة الدبلوماسية الجزائرية.

وسمح اللقاء لمسؤولي وسائل الاعلام العمومية بالتعرف أكثر على مهام وصلاحيات الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية سيما في مجال الاتصال، حسب التوضيحات التي قدمها مديرها العام ،السيد شفيق مصباح.

يذكر أن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية قد تم انشاؤها بمرسوم رئاسي في 11 فبراير 2020.

وأوضح السيد مصباح أن هذه الوكالة لها مهام متنوعة، منها المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني

وأضاف أن من مهام الوكالة أيضا تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية.

وتابع السيد مصباح أن الوكالة تتولى كذلك إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف، وكذا كل التحاليل التي تساعد على فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي.

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ولدى تطرقه لوسائل الإعلام العمومية، وبعدما أشار الى أنه ينتظر تنسيق تام مع مختلف القطاعات في نشر مهام الوكالة، أبرز السيد مصباح ضرورة تحديد ووضع استراتيجية طويلة الأمد بين مختلف الفاعلين.

ومن جانبهم عرض مسؤولو وسائل الاعلام الحاضرين في هذا الاجتماع أعمالهم الحالية والمستقبلية على الصعيد الدولي. وأبرزوا على وجه الخصوص تكيفهم مع التغيرات المتواصلة الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

كما ناقشوا مطولا ضرورة تعزيز تواجدهم في المنظمات الدولية للصحافة على غرار اتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الافريقي للاذاعة والتلفزيون بخصوص المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي.

وفيما يتعلق بوكالة الأنباء الجزائرية، شدد المسؤول الأول عنها على اعادة نشر مكاتبها بالخارج وفقا لمصالح الجزائر في إطار استراتيجية جديدة طبقا للمعطيات الدولية الجديدة.

وخلص الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات قطاعية متخصصة بغرض تحديد أفضل للمعوقات والصعوبات التي تواجه وسائل الاعلام العمومية في مهامها.

وقد حضر الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة الاتصال ومسؤولو وكالة الانباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والوكالة الوطنية للنشر والاشهار والمركز الدولي للصحافة والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري و المتعاونين المقربين للمدير العام لوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.