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تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية بباتنة وقنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 15:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية بباتنة وقنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى

الجزائر - تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، من كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية بباتنة وقنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جويلية 2020، قنبلة (01) تقليدية الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتفتيش بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، فيما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أثناء عملية تمشيط بمنطقة كاف مختار بباتنة/ ن.ع5، من كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "حجز عناصر الدرك الوطني بوادي عيسى ببشار/ ن.ع3، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب287 كيلوغرام".

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات منفصلة بكل من جيجل وخنشلة/ ن.ع5، تلمسان/ ن.ع2 وغرداية/ ن.ع4، "خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت 47.6 كيلوغرام من الكيف المعالج و 3444 قرص مهلوس، بالإضافة إلى ثلاث (03) مركبات"، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بكل من الوادي وورقلة/ ن.ع4، "5136 وحدة من مختلف المشروبات و1.584.000 وحدة من الألعاب النارية".

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من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ ن.ع6، "ثمانية (08) أشخاص وحجزت ست (06) مركبات رباعية الدفع و1260 لتر من الوقود الموجه للتهريب، بالإضافة إلى 12 مولدا كهربائيا وسبع (07) مطارق ضاغطة تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، في حين تم إحباط محاولات تهريب 3498 لتر من الوقود بكل من الطارف وتبسة وسوق أهراس/ ن.ع5 وتوقيف 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة  بتلمسان/ ن.ع2".

 

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تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية بباتنة وقنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 15:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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