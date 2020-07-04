عيد الاستقلال والشباب: توزيع 5 آلاف كتاب على المكتبات البلدية لوهران -

الوزير الأول يشرع في زيارة عمل الى ولاية الجزائر -

جراد يضع حجر الأساس لإنجاز أزيد من 14 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار بالعاصمة -

جامعة مستغانم تطلق قناة عبد الحميد بن باديس على الأنترنت -

عدل بابا أحسن: جراد يشرف على حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين من ألف وحدة سكنية -

ورقلة: أكثر من 600 ألف نخلة تستهدفها حملة المعالجة ضد آفة بوفروة -

هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بولاية باتنة -

طائرات النقل العسكرية تواصل جلب المستلزمات والمعدات الطبية من الصين -

النفايات الإلكترونية.. 10 ملايير دولار من المعادن الثمينة ترمى كل سنة -

البحث والابتكار كان لهما دور حيوي منذ بداية أزمة كوفيد-19 -

كوفيدا-19: وفاة 26 مستخدم بالقطاع الصحي وإصابة أزيد من 1500 أخرين -

الجزائر تسترجع جماجم 24 مقاوما ضد الاحتلال الفرنسي -

استرجاع جماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية: مبادرة صداقة وتبصر -

مجلس حقوق الإنسان: الجزائر تدعو من جنيف إلى احترام سيادة الدول -

الصحراء الغربية : الجزائر تدعو المفوضية السامية لحقوق الانسان الى استئناف البعثات التقنية -

جماجم رفات قادة المقاومة الشعبية توضع في بهو قصر الثقافة بالجزائر العاصمة -

رفات المقاومين الجزائريين ال 24 للاستعمار الفرنسي تعود الى أرض الوطن -

إصدار مرسوم يحدد مهام و تنظيم المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا -

شيخي: الجزائر لن تتراجع عن مطلبها القاضي باسترجاع كل أرشيفها المتواجد بفرنسا -