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الوزير الأول يشرع في زيارة عمل الى ولاية الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 13:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
الوزير الأول يشرع في زيارة عمل الى ولاية الجزائر

الجزائر- شرع الوزير الاول, عبد العزيز جراد, يوم السبت, في زيارة عمل الى ولاية الجزائر يقوم خلالها بإعطاء اشارة انطلاق عدة مشاريع وتوزيع وحدات سكنية.

وفي اول محطة من هذه الزيارة, سيشرف السيد جراد على وضع حجر الاساس لإنجاز مشروع 600 سكن من ضمن 145 14 سكن مبرمج لفائدة مكتتبي وكالة ترقية وتحسين السكن (عدل) بولاية الجزائر.

وسيستمع الوزير الاول بعين المكان الى عرض حول مشاريع قطاع السكن بالجزائر العاصمة وآخر يخص تأثيرات فيروس كورونا على وتيرة انجاز مختلف المشاريع السكنية بالولاية.

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وببلدية بابا احسن (غرب العاصمة), سيشرف السيد جراد على تسليم 1000 وحدة سكنية بصيغة "عدل" ضمن برنامج يضم 900 7 وحدة.

آخر تعديل على السبت, 04 تموز/يوليو 2020 13:24
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الوزير الأول يشرع في زيارة عمل الى ولاية الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 13:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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