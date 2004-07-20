استرجاع رفاة وجماجم شهداء المقاومة الشعبية أضفى طابعا "خاصا ومميزا" للذكرى الـ58 لعيدي الاستقلال والشباب

كوفيدا-19: وفاة 26 مستخدم بالقطاع الصحي وإصابة أزيد من 1500 أخرين -

استرجاع جماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية: مبادرة صداقة وتبصر -

مجلس حقوق الإنسان: الجزائر تدعو من جنيف إلى احترام سيادة الدول -

الصحراء الغربية : الجزائر تدعو المفوضية السامية لحقوق الانسان الى استئناف البعثات التقنية -

جماجم رفات قادة المقاومة الشعبية توضع في بهو قصر الثقافة بالجزائر العاصمة -

رفات المقاومين الجزائريين ال 24 للاستعمار الفرنسي تعود الى أرض الوطن -

إصدار مرسوم يحدد مهام و تنظيم المركز الاقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في افريقيا -

شيخي: الجزائر لن تتراجع عن مطلبها القاضي باسترجاع كل أرشيفها المتواجد بفرنسا -

الذكرى ال58 لاستقلال الجزائر: إتاحة الأرشيف تعرقله قوانين فرنسية -

فورار: 413 إصابة جديدة،490 حالة شفاء و9 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

الفريق شنقريحة يعتبر استرجاع رفات شهداء المقاومة بمثابة إستكمال لمقومات السيادة الوطنية -

السفير الصحراوي بالجزائر يدعو إلى مزيد من التجنيد لتجاوز تخاذل الأمم المتحدة أمام انتهاكات المحتل المغربي -

وصول رفات 24 مقاوما جزائريا للاستعمار الفرنسي لمطار هواري بومدين الدولي -

كوفيد-19: وزارة الداخلية توزع 750 ألف كمامة عبر 15 ولاية -

كتابة تاريخ : إنجاز 86 بحثا وطنيا حول الحركة الوطنية وثورة التحرير من 2001 إلى 2020 -

الرابطة الأولى : عجز مالي متراكم يقدر بـ 1000 مليار سنتيم للأندية -

قسنطينة: أخصائيون يواجهون فيروس كورونا وعوامل انتشاره -

تثبيت الفريق السعيد شنقريحة في منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي -

إعادة جماجم قادة المقاومة الشعبية: أحد المطالب الرئيسية للدولة الجزائرية حول مسألة الذاكرة -