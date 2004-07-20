استرجاع رفاة وجماجم شهداء المقاومة الشعبية أضفى طابعا "خاصا ومميزا" للذكرى الـ58 لعيدي الاستقلال والشباب

وأشارت المنظمة في بيان لها أنها "تسجل في هذا اليوم التاريخي بكل الفخر والاعتزاز الممزوج بالتقدير لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير, على سهرهم وبذل جهودهم لاسترجاع رفاة وجماجم شهداء المقاومة الشعبية, والذي أضفى طابعا خاصا ومميزا للذكرى الـ58 لعيدي الاستقلال والشباب في ظل الجزائر الجديدة النوفمبرية".
وبالمناسبة حتت المنظمة في بيانها الشعب الجزائري وهنأته, متمنية له وللوطن "كل الخير والصحة والعافية مع التقدم والازدهار, وفاء لرسالة الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار في كنف التضامن والوحدة".