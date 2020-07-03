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مجلس حقوق الإنسان: الجزائر تدعو من جنيف إلى احترام سيادة الدول

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 20:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
مجلس حقوق الإنسان: الجزائر تدعو من جنيف إلى احترام سيادة الدول

جنيف - دعت بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف بمناسبة الدورة 44 لمجلس حقوق الانسان إلى احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

فخلال نقاش تفاعلي مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان, السيدة ميشيل باشلي, صرح السيد مهمدي ليتيم، قائم بالأعمال بالبعثة الجزائرية أن "الجزائر تدعو إلى احترام سيادة الدول طبقا للمبادئ العالمية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة".

"كما أنها تحث المجتمع الدولي على الاحترام الصارم للوحدة الترابية لكل الدول بما فيها الوضعيات التي أثيرت خلال هذه الدورة", أضاف الديبلوماسي الجزائري.

كما أكد أن الجزائر "ترحب بارتياح" بالتزام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتنفيذ أجندة 2030" متطرقا في هذا الشأن إلى "المكاسب المعتبرة" التي سجلها البلد في تجسيد حقوق الانسان عبر ترقية التعددية الديمقراطية والتنمية البشرية والتمتع بالحقوق الأساسية".

وشكر الوفد الجزائري المفوضية السامية على تقريرها السنوي حول حقوق الانسان, مجددا لها دعم الجزائر لإتمام عهدتها.

ومن جهة أخرى, أشار السيد ليتيم إلى أن الجزائر تقاسم السيدة باشلي في قلقها حول الوضع الحالي لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدين بشدة مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتابع بالقول "إننا ننتظر كذلك تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المستقرة بالأراضي المحتلة التي تساهم في استمرار الاحتلال وندعو الى وقف نشاطاتها".

وكانت السيدة باشلي قد نددت يوم الاثنين الفارط بعدم شرعية المشروع الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، محذرة من "موجات الصدمة التي ستدوم لعشريات قادمة".

آخر تعديل على الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 20:06
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مجلس حقوق الإنسان: الجزائر تدعو من جنيف إلى احترام سيادة الدول
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 20:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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