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الرئيس تبون يشرف على مراسم استقبال رفات جماجم 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية بأرضية المطار الدولي هواري بومدين

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة على مراسم استقبال رفات جماجم 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية، بأرضية المطار الدولي هواري بومدين، قادمة من فرنسا على متن طائرة عسكرية وبمرافقة طائرات عسكرية مقاتلة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: "أشرف اليوم الجمعة 03 جويلية 2020، السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على مراسم استقبال رفات جماجم 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية، بأرضية المطار الدولي هواري بومدين، قادمة من فرنسا على متن طائرة عسكرية وبمرافقة طائرات عسكرية مقاتلة حيث أُقيمت لهم التشريفات العسكرية تليق بتضحياتهم الجسام، والتي رافقتها إطلاق (21) واحد وعشرون طلقة مدفعية وتحية من السفن الحربية التابعة للقوات البحرية وإنزال جوي للمظليين المغاوير بالرايات الوطنية".

وأشار البيان بأن "بعد التشريفات العسكرية التي أقيمت لاستقبال رفات الشهداء، تم ببهو القاعة الشرفية للمطار تلاوة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة وعزف النشيد الوطني بمقاطعه الخمسة، ليلقي بعدها السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كلمة بهذه المناسبة".

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الرئيس تبون يشرف على مراسم استقبال رفات جماجم 24 شهيدا من شهداء المقاومة الشعبية بأرضية المطار الدولي هواري بومدين
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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