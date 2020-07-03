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جماجم رفات قادة المقاومة الشعبية توضع في بهو قصر الثقافة بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 18:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
جماجم رفات قادة المقاومة الشعبية توضع في بهو قصر الثقافة بالجزائر العاصمة

الجزائر - تم ببهو قصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة وضع التوابيت الحاملة لجماجم رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي التي استرجعت اليوم الجمعة من فرنسا الى ارض الوطن على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وتشمل المجموعة الأولى المكونة من 24 من رفات شهداء المقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي كل من الشريف بوبغلة، عيسى الحمادي، الشيخ أحمد بوزيان، زعيم  انتفاضة الزعاطشة، سي موسى والشريف بوعمار بن قديدة ومختار بن قويدر التيطراوي، من بينهم جمجمة سعيد قطع رأسه بالجزائر العاصمة سنة 1841، جماجم غير محددة الهوية .

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كما تضم ايضا جمجمة محمد بن الحاج شاب مقاوم لا يتعدى عمره 18 سنة من قبيلة بني مناصر، جمجمة غير محددة الهوية، وكذا جماجم كل من بلقاسم بن محمد الجنادي، خليفة بن محمد (26 سنة)، قدور بن يطو، السعيد بن دهيليس، سعيد بن ساعد، الحبيب ولد.

وقد تم وضع التوابيت المسجاة بالاعلام الوطنية والتي حملها تلاميذ ضباط من المدرسة العسكرية بشرشال ببهو قصر الثقافة محاطة باكاليل من الزهور .           

وسيلقي الجمهور غدا السبت نظرة على توابيت زعماء المقاومة الشعبية  ويترحم على ارواحهم الطاهرة قبل ان يوارون الثرى يوم الاحد بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة .

آخر تعديل على الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 20:15
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جماجم رفات قادة المقاومة الشعبية توضع في بهو قصر الثقافة بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 18:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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