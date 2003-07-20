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فورار: 413 إصابة جديدة،490 حالة شفاء و9 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 16:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
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الجزائر - سجلت 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 490 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه يوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 15070 حالة، وهو ما يمثل نسبة 34 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 937 حيث يمثل الاشخاص البالغين 60 سنة فما فوق نسبة 75 بالمئة في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 10832 حالة.

و أضاف الدكتور فورار بأن 31 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 16ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية مع الاشارة الى أن 15ولاية سجلت بها ما بين حالة و خمس حالات و 17 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

و كشف الدكتور فورار بأن 54 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة. في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الالزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

آخر تعديل على الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 17:55
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فورار: 413 إصابة جديدة،490 حالة شفاء و9 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 16:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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