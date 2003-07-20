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وصول رفات 24 من المقاومين الجزائريين للاستعمار الفرنسي إلى قصر الثقافة مفدي زكرياء

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر - وصلت الى قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة التوابيت الحاملة لرفات 24 من المقاومين الجزائريين للاستعمار الفرنسي التي استرجعت من فرنسا الى ارض الوطن صباح يوم الجمعة على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أشرف على مراسيم استقبال رفات شهداء المقاومة الشعبية بأرضية مطار هواري بومدين الدولي .

وتم نقل رفات قادة المقاومة الشعبية إلى قصر الثقافة لتمكين المواطنين من إلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواحهم الطاهرة فيما ستجري مراسيم دفنهم يوم الأحد 5 جويلية بمربع الشهداء في مقبرة العالية .

وتشمل المجموعة الأولى من رفات شهداء المقاومة الشعبية 24 مقاوما جزائريا للاستعمار الفرنسي كل من الشريف بوبغلة، عيسى الحمادي، الشيخ أحمد بوزيان، زعيمِ انتفاضة الزعاطشة، سي موسى والشريف بوعمار بن قديدة ومختار بن قويدر التيطراوي، من بينهم جمجمة سعيد قطع رأسه بالجزائر العاصمة سنة 1841، جماجم غير محددة الهوية.

كما تضم ايضا جمجمة محمد بن الحاج شاب مقاومٍ لا يتعدى عمره 18 سنة من قبيلة بني مناصر، جمجمة غير محددة الهوية، وكذا جماجم كل من بلقاسم بن محمد الجنادي، خليفة بن محمد (26 سنة) ،قدور بن يطو، السعيد بن دهيليس، سعيد بن ساعد، الحبيب ولد.

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وصول رفات 24 من المقاومين الجزائريين للاستعمار الفرنسي إلى قصر الثقافة مفدي زكرياء
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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