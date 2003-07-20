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وصول رفات 24 مقاوما جزائريا للاستعمار الفرنسي منتصف الجمعة لمطار هواري بومدين

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 12:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات

الجزائر - ستصل إلى ارض الوطن في حدود منتصف النهار اليوم الجمعة رفات 24 مقاوما جزائرا للاستعمار الفرنسي من مختلف مناطق الوطن على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي قادمة من فرنسا.

وسيشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع اليوم الجمعة على مراسم إستقبال رفات شهداء المقاومة الشعبية بأرضية مطار هواري بومدين الدولي .

وسيتم نقل رفات  مقاومين إلى قصر الثقافة مفدي زكرياء حيث سيسمح للمواطنين غدا السبت إلقاء النظرة الأخيرة على أرواحهم الطاهرة . فيما ستكون مراسم دفن الرفات  يوم الأحد 5 جويلية بمربع الشهداء بمقبرة العالية بحضور رئيس الجمهورية .

و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن أمس الخميس في كلمة ألقاها خلال حفل رسمي نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب أن الأمر يتعلق بخطوة أولى لإعادة رفات المقاومين الجزائريين مؤكدا على أن الدولة عازمة على إتمام  هذه العملية حتى يلتئم شمل جميع  شهدائنا فوق الأرض التي أحبوها وضحوا من أجلها بأعز ما يملكون.

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وصول رفات 24 مقاوما جزائريا للاستعمار الفرنسي منتصف الجمعة لمطار هواري بومدين
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 12:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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