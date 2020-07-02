Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التجمع الوطني الديمقراطي: السيد زيتوني يشدد على أهمية العمل الجماعي في الحفاظ على استقرار الحزب

  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، على أهمية العمل الجماعي في تحقيق الانسجام والمحافظة على استقرار هياكل الحزب، و هذا عقب اشرافه على تنصيب أعضاء المكتب الوطني، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للحزب.

وأوضح المصدر أن "الامين العام للحزب شدد على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق الانسجام والتنظيم المطلوبين والمحافظة على استقرار هياكل الحزب"، كما أكد على الدور السياسي للمكتب الوطني المطالب "بوضع سياسات في شتى المجالات من بينها ملف الهوية والذاكرة و المنطلقات الفكرية للحزب".

ونوهت هذه التشكيلة التشكيلية بالمناسبة بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في متابعة تداعيات كوفيد 19 وتسخير الوسائل الطبية اللازمة للحد من انتشار الوباء، داعية المواطنين للتحلي بروح المسؤولية والتقيد بإجراءات الحجر الصحي.

و من جهة اخرى، نوه الحزب  بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية الاشخاص والممتلكات والمحافظة على استقرار الوطن ومحاربة الآفات الاجتماعية.

و ثمن المكتب الوطني مساهمة الحزب في اثراء مشروع تعديل الدستور، عن طريق اطلاقه لاستشارة "واسعة" لقواعده النضالية في كافة ولايات الوطن، وبلورة تصوراته واقتراحاته من خلال العمل الذي قامت به لجنة الخبراء للتجمع الوطني الديمقراطي.

و تضمن جدول اعمال اجتماع المكتب الوطني للحزب تنصيب أعضاء المكتب و توزيع المهام عليهم، وتنصيب فوج عمل لتحضير تعليمة تتعلق بإعادة هيكلة الحزب داخل وخارج الوطن.

كلـمات مفتـاحيــة :
التجمع الوطني الديمقراطي: السيد زيتوني يشدد على أهمية العمل الجماعي في الحفاظ على استقرار الحزب
  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 17:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.02

كرونولوجيا ملف استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية المتواجدة بفرنسا

20.07.02

الشرطة تسطر برنامجا للاحتفال بالذكرى ال58 لعيد الاستقلال

20.07.02

السيد حمداني يستقبل ممثل منظمة الزراعة والتغذية بعد نهاية مهامه في الجزائر

20.07.02

الإصلاح المرتقب يرتكز على "استشراف مسبق" (يومية الشعب)

20.07.02

الألعاب المتوسطية وهران-2022 : "لا تقليص في ميزانية لجنة التنظيم"

20.07.02

ولد قابلية: إعادة جماجم المقاومين الجزائريين "حدث تاريخي"

الأكثــر قـراءة

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات

20.06.29

"لجدار"، اصدار جديد مخصص للتراث

20.07.01

إلقاء القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات في الجزائر

20.06.29

تكريم الرسامة بيتينا هاينان عياش