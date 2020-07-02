التجمع الوطني الديمقراطي: السيد زيتوني يشدد على أهمية العمل الجماعي في الحفاظ على استقرار الحزب

وأوضح المصدر أن "الامين العام للحزب شدد على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق الانسجام والتنظيم المطلوبين والمحافظة على استقرار هياكل الحزب"، كما أكد على الدور السياسي للمكتب الوطني المطالب "بوضع سياسات في شتى المجالات من بينها ملف الهوية والذاكرة و المنطلقات الفكرية للحزب".
ونوهت هذه التشكيلة التشكيلية بالمناسبة بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في متابعة تداعيات كوفيد 19 وتسخير الوسائل الطبية اللازمة للحد من انتشار الوباء، داعية المواطنين للتحلي بروح المسؤولية والتقيد بإجراءات الحجر الصحي.
و من جهة اخرى، نوه الحزب بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية الاشخاص والممتلكات والمحافظة على استقرار الوطن ومحاربة الآفات الاجتماعية.
و ثمن المكتب الوطني مساهمة الحزب في اثراء مشروع تعديل الدستور، عن طريق اطلاقه لاستشارة "واسعة" لقواعده النضالية في كافة ولايات الوطن، وبلورة تصوراته واقتراحاته من خلال العمل الذي قامت به لجنة الخبراء للتجمع الوطني الديمقراطي.
و تضمن جدول اعمال اجتماع المكتب الوطني للحزب تنصيب أعضاء المكتب و توزيع المهام عليهم، وتنصيب فوج عمل لتحضير تعليمة تتعلق بإعادة هيكلة الحزب داخل وخارج الوطن.