ولد قابلية: إعادة جماجم المقاومين الجزائريين "حدث تاريخي"

الجزائر - أكد دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة "المالغ" أن اعادة جماجم المقاومين الجزائريين لغزو الاستعمار الفرنسي، التي تم الاحتفاظ بها لأكثر من قرن ونصف في متحف التاريخ الطبيعي في باريس والتي سيعاد 24 منها يوم غد الجمعة، يعد "حدثا تاريخيا".

وأضاف السيد ولد قابلية أن "هناك خبران أسعداني اليوم، الأول هو أن حفل تقليد الرتب و إسداء الأوسمة قد جرى بقصر الشعب من اجل إظهار التلاحم بين الجيش والشعب، أما الثاني فهو اعادة جماجم الشهداء البواسل من القرن ال19 الذين كانوا رواد المقاومة ضد المحتل الفرنسي".

كما أشار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط من الجيش الوطني الشعبي نظم بقصر الشعب أن هذا الخبر يشكل "حدثا تاريخيا".

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وتابع قوله أن هذا الحدث يعطي "شعورا بالفخر"، مضيفًا أنه من خلال هذه المبادرة "تكون الجزائر قد استعادت كرامتها وهي مجد للثورة والمقاومة وهو بشكل خاص فضل للسيد رئيس الجمهورية ".

من جانبه أشار يوسف الخطيب (العقيد حسان قائد الولاية التاريخية الرابعة) إلى أن الجزائر انتصرت على الاستعمار الفرنسي، معتبرا أن جيله قام بواجبه تجاه الوطن.

وأكد بذات المناسبة انه "يجب أن ننقل التاريخ كما ينبغي إلى الشباب الذي ينتمي إليه المستقبل".

للتذكير أن جماجم العشرات من المقاومين الجزائريين للاستعمار الفرنسي، بما في ذلك رفات شريف بوبغلة (استشهد عام 1854) والشيخ بوزيان من زعماء ثورة الزعاطشة (استشهد عام 1849) موجودة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس منذ سنة 1880 و مصنفة في المجموعة "الإثنية" للمتحف.