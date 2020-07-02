الإفراج المؤقت عن طابو و بلعربي و حميطوش

و حسب ذات المصدر أمرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بالافراج المؤقت عن كريم طابو بناء على طلب محاميه.
أما بخصوص سمير بلعربي و سليمان حميطوش، فلقد أمر قاضي التحقيق المكلف بملفيهما تمكينهما من الافراج المؤقت، تضيف النيابة العامة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - أمرت السلطات القضائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر يوم الخميس بالافراج المؤقت عن كريم طابو و سمير بلعربي و سليمان حميطوش، حسب ما علم من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر.
و حسب ذات المصدر أمرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بالافراج المؤقت عن كريم طابو بناء على طلب محاميه.
أما بخصوص سمير بلعربي و سليمان حميطوش، فلقد أمر قاضي التحقيق المكلف بملفيهما تمكينهما من الافراج المؤقت، تضيف النيابة العامة.