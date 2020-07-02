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الإفراج المؤقت عن طابو و بلعربي و حميطوش

  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 16:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الإفراج المؤقت عن طابو و بلعربي و حميطوش

الجزائر - أمرت السلطات القضائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر يوم الخميس بالافراج المؤقت عن كريم طابو و سمير بلعربي و سليمان حميطوش، حسب ما علم من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر.

و حسب ذات المصدر أمرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بالافراج المؤقت عن كريم طابو بناء على طلب محاميه.

أما بخصوص سمير بلعربي و سليمان حميطوش، فلقد أمر قاضي التحقيق المكلف بملفيهما تمكينهما من الافراج المؤقت، تضيف النيابة العامة.

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الإفراج المؤقت عن طابو و بلعربي و حميطوش
  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 16:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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