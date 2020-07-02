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الفريق شنقريحة ينوه برمزية احتضان قصر الشعب لحفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة

  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - نوه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, الفريق السعيد شنقريحة, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, برمزية احتضان قصر الشعب للحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة الذي ترأسه رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون.

وقال الفريق شنقريحة في كلمة ترحيبية في مستهل الحفل: "أتقدم إليكم السيد الرئيس باسمي الخاص, وباسم كافة المستخدمين العسكريين والمدنيين, التابعين للجيش الوطني الشعبي, بأسمي وأزکي عبارات الشكر والامتنان, على هذا التشريف الذي حظيتمونا به اليوم, بمناسبة إشرافكم الشخصي على مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة الذي يقام هذه السنة في رحاب قصر الشعب, تجسيدا لرمزية الرابطة القوية جيش-أمة".

وأردف بالقول أن إشراف الرئيس تبون على هذا الحفل "يأتي إيمانا منه بأن هذه الترقيات والتكريمات تمثل تقليدا راسخا للمؤسسة العسكرية, ينال من خلاله الإطارات ما يستحقونه من ترقية في الرتب وتكريم بالأوسمة, عرفانا لحصائل أعمالهم وتقديرا لحصائد جهودهم وتثمينا لمثابرتهم على خدمة جيشهم ووطنهم, في ظل الجزائر الجديدة".

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وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة أن "هذا الحفل البهيج الذي يأتي في غمرة الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب, يعد مناسبة تاريخية خالدة تبعث في نفوسنا أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجاد ومآثر الآباء والأجداد, وتحيي في أذهاننا أرقي معاني النصر والحرية".

وبذات المناسبة, تقدم الفريق شنقريحة بتهانيه لكافة المرقين إلى رتب أعلى والمسدين الأوسمة, معربا عن أمله في أن تكون هذه الترقيات والتكريمات "محفزات أخرى على مواصلة درب العمل المثمر  بغية تحقيق تألقات ونجاحات أخرى تليق بمكانة الجيش الوطني الشعبي المغوار, سليل جيش التحرير الوطني الباسل".

آخر تعديل على الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 14:01
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الفريق شنقريحة ينوه برمزية احتضان قصر الشعب لحفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة
  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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