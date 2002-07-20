بوقدوم يشارك في الندوة الوزارية المخصصة للتصدي الرقمي لفيروس كوفيد-19

الجزائر- شارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, يوم الأربعاء عبر تقنية التواصل عن بعد, في الندوة الوزارية المخصصة للتصدي الرقمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) , حسبما افاد به بيان للوزارة.

و في مداخلة له امام المشاركين في هذه الندوة الذي تترأسها مناصفة كل من ايستونيا و سنغافورة, اشار السيد بوقدوم الى اهمية مبادرة تنظيم هذه الندوة التي تسمح للمجتمع الدولي بالتركيز على التحديات في مجال الصحة الناجمة عن فيروس كوفيد-19 و البحث على حلول مبتكرة لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الاوبئة الجديدة".

و في هذا الصدد, اعتبر الوزير ان الازمة الصحية مثل تلك التي نجمت عن جائحة كوفيد-19 لا يمكن احتوائها سوى عن طريق تصدي شامل و مدمج يستند الى تفاعل محلي و دولي و كذا الى التضامن و التعاون بين الدول".

و تطرق السيد بوقدوم الى التغييرات التي طرأت على طريقة العيش و العمل و انماط الاستهلاك التي تستند اساسا على التكنولوجيات الرقمية التي تتواجد في صلب التحولات الحالية لا سيما فيما يخص رفع التحديات في مجال الصحة, مشيرا الى بعض المجالات التي سمح فيها الاعتماد على التكنولوجيات الرقمية بتقديم حلول للاحتياجات و تجاوز العديد من الصعوبات على غرار العمل عن بعد و التسيير و التحكم في الجائحة و نشر المعلومة عن طريق المواقع الاجتماعية, و هذا علاوة على الدفع الالكتروني الذي استفادت منه الطبقات الهشة للمجتمع.

اقرأ أيضا: كوفيد-19: تشديد نظام الوقاية و إشراك اكبر للجماعات المحلية

و من جهة اخرى عبر الوزير عن أسفه كون "هذه التقدمات الملحوظة في مجال التكنولوجيات الرقمية, و في ظل وجود شبكة انترنت عالية التدفق و هياكل تكنولوجية و امكانيات مالية معتبرة, لم تستفد منها فئة كبيرة من السكان لا سيما في بلدان الجنوب و هذا نظرا للفوارق في مجال التطور".

كما ابرز وزير الشؤون الخارجية في مداخلته ضرورة تحصل كافة البلدان و بشكل مستعجل على مزايا تكنولوجيات الاعلام و الاتصال "بهدف تقليص الهوة الرقمية الموجودة قصد استكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

من جهة أخرى, أستعرض السيد بوقدوم الاستراتيجية الجزائرية و التدابير المتخذة لتكريس و تعزيز و توسيع استعمال التكنولوجيات الرقمية في جميع الميادين المرتبطة بالصحة و بالنشاطات الاقتصادية و المالية وكذا تلك المتعلقة بالتربية و الثقافة و الادارة و بقطاع الاعلام و الاتصال, ملحا على "الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية قصد تسهيل حصول كافة المواطنين للامتيازات المتاحة من قبل بيئة رقمية تتماشى وما تم تحقيقه في المجتمعات المتطورة".

و توجت الندوة بالمصادقة على بيان حول الرد الرقمي أمام كوفيد-19, إذ يدعو البيان إلى "تضامن دولي من أجل تعزيز التحول الرقمي لمواجهة التحديات المترتبة عن هذه الجائحة", حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.