القضاء على 12 إرهابيا وتوقيف 5 آخرين خلال السداسي الأول لسنة 2020

الجزائر - تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية القضاء على 12 إرهابيا و توقيف 5 آخرين، فيما استسلم 3 آخرين، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي الخاصة بهذه الفترة.

ودائما في إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف 50 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و 3 اشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الارهابية، مع كشف وتدمير 153 مخبأ للإرهابيين، 235 قنبلة تقليدية الصنع و23 لغم و أكثر من 112 كغ من المواد المتفجرة و 417،43 كغ مواد كيمياوية لصنع المتفجرات و 37 قطعة ديناميت.

في نفس الإطار، تم استرجاع 124 قطعة سلاح من بينها رشاش RPK و 22 كلاشنيكوف و 80 بندقية صيد وبندقيتين ماوزر و بندقية قناصة و بندقية مضخية و 15 مسدس آلي، كما تم استرجاع كذلك 53 مخزن ذخيرة و 14 مقذوف و 9700 كبسولة و 28872 طلقة من مختلف العيارات.

وفيما يخص مكافحة الاتجار بالمخدرات، فالحصيلة تشير إلى توقيف 427 تاجر مخدرات و حجز 349،32 قنطار من الكيف المعالج و 5،43 كغ من الكوكايين و 793018 قرص مهلوس.

إقرأ أيضا: توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج ببشار أما في مجال حماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة، فقد تم توقيف 2299 شخصا وضبط أجهزة وادوات تستخدم في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب شملت 908 مولد كهربائي و 653 مطرقة ضغط و 30 ألة تكسير الحجارة و 5 آلات حفر و 99 جهاز كشف عن المعادن. كما تم أيضا حجز 534 عربة مختلفة الأصناف 922 كيس من خليط الذهب و الحجارة و 1،35 طن من نفس الخليط.

وخلال نفس الفترة، تم احباط محاولة تهريب 715049 لتر وقود و حوالي 1900 طن من المواد الغذائية و 66000 لتر من زيت المائدة و 183580 وحدة من مواد التنظيف.

كما تم تفكيك شبكتين مكونتين من 11 شخصا يتاجرون بالقطع الأثرية.

وفيما يخص مكافحة الهجرة غير الشرعية، فتم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، توقيف 1681 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، واحباط محاولة هجرة غير شرعية ل1723 شخصا و انقاذ 25 شخص أخرين من الغرق وانتشال 8 جثث.