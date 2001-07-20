رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة سكنية إضافية ب450 وحدة لولاية تندوف -

كوفيد-19 : استعمال السكانير لمتابعة المرضى بعد خضوعهم للتحليل العيادي فقط -

تمديد 164 منحة خاصة بالأساتذة وطلبة الدكتوراه بشكل استثنائي -

تعليمات صارمة لتأمين التزويد بالماء الشروب طيلة الصيف والأزمة الصحية -

القضاء على 12 إرهابيا وتوقيف 5 آخرين خلال السداسي الأول لسنة 2020 -

الذكرى ال58 للاستقلال: الرئيس تبون يصدرعفوا عن أشخاص محبوسين -

الحكومة تصادق على إنشاء هيئة لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر -

قطاعات الفلاحة والتضامن الوطني والموارد المائية محور اجتماع الحكومة -

ملعب 40.000 مقعد لوهران: الانطلاق قريبا في إنجاز مضمار ألعاب القوى -

جائزة محمد ديب للأدب لسنة 2020: الإعلان عن القائمة المطولة -

تنصيب لأول مرة رتل متنقل لمكافحة حرائق الغابات بتيبازة والشلف -

وباء كورونا: الحظر التام لحفلات الزواج والختان -

كورونا: 365 إصابة جديدة، 143 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة -

إلقاء القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات في الجزائر -

مكافحة الحرائق الغابات: تنصيب رتل متنقل بوهران -

محروقات: خفض نفقات سوناطراك بنسبة 50% دون التأثير على نشاط الإنتاج -

كرة القدم: فرع فاف-رادار يقوم بعملية اكتشاف 140 لاعب من ذوي الجنسية المزدوجة -

الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية ستعطي دفعا جديدا للقطاع -

توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج ببشار -