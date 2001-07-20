الذكرى ال58 للاستقلال: الرئيس تبون يصدرعفوا عن أشخاص محبوسين   

وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمضى اليوم الاربعاء مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب".
وأضاف البيان أنه بمقتضى هذا المرسوم وطبقا للدستور، ولقانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الاشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ امضاء هذا المرسوم والاتية أسماؤهم:
علال شريف نصر الدين، المولود بتاريخ 04 أبريل 1998.
بحلاط إلياس، المولود بتاريخ 26 جوان 1985.
شداد جلول، المولود بتاريخ 20 جانفي 1992
رياحي مليك، المولود بتاريخ 20 أوت 1990.
خاضر حسين، المولود بتاريخ 14 نوفمبر 1992.
داود بن عمران جيلالي، المولود بتريخ 19 جويلية 1988".