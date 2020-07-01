محكمة سيدي امحمد: تأجيل محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى الاثنين المقبل

كورونا: 365 إصابة جديدة، 143 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة -

إلقاء القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات في الجزائر -

مكافحة الحرائق الغابات: تنصيب رتل متنقل بوهران -

محروقات: خفض نفقات سوناطراك بنسبة 50% دون التأثير على نشاط الإنتاج -

الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية ستعطي دفعا جديدا للقطاع -

توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج ببشار -

البليدة: 100 سرير إضافي لتكفل أفضل بالمصابين بفيروس كورونا -

أدرار: تجنيد عتاد لتحسين خدمة التموين بمياه الشرب ببلدية تيمياوين الحدودية -

الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال: اللواء مادي يدعو إلى التمسك بالعهد لتحقيق آمال الشهداء والمجاهدين -

وباء كورونا: الحظر التام لحفلات الزواج والختان -

اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الانتخابية بعد أسبوعين من رفع الحجر الصحي -

عدالة: 18 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد و 12 سنة سجن نافذا ضد أويحيى و سلال -

الصحراء الغربية/مينورسو: دراسة أوروبية تكشف كيف منعت فرنسا توسيع صلاحيات البعثة الأممية -

وهران: التكوين عن طريق التمهين للتقرب أكثر من المؤسسات الاقتصادية -

سوناطراك-ايني: التوقيع على عدة اتفاقات تعاون أساسا في القطاع الغازي -

زراعة الأشجار المثمرة بعين الدفلى: اللفحة النارية تفتك بحقول الاجاص -

حوادث المرور: وفاة 29 شخصا وإصابة 1419 آخرين خلال أسبوع -

استمرار موجة الحر في الوادي و ورقلة إلى غاية مساء الخميس -

وباء كورونا يهدد السلام والتنمية في العالم -