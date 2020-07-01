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محكمة سيدي امحمد: تأجيل محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى الاثنين المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 16:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر -  قررت محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) بعد ظهر اليوم الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى الاثنين المقبل، وهذا بطلب من هيئة دفاع المتهم.

كما طلبت هيئة الدفاع من المحكمة بضرورة "توفير الظروف الملائمة للمحاكمة، لا سيما في ظل تفشي وباء كورونا".  

للإشارة، فإن رجل الأعمال محيي الدين طحكوت متابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع.

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي امحمد: تأجيل محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى الاثنين المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 16:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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