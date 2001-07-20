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توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج ببشار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 15:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرات
توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج ببشار

الجزائر - أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس الثلاثاء ببشار، تاجري مخدرات كانا على متن مركبتين (2) رباعيتي الدفع محملتين بكمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب4 قناطير و 9،2 كلغ، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 30 جوان 2020 قرب بني عباس، بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، تاجري (02) مخدرات كانا على متن مركبتين (02) رباعيتي الدفع محملتين بكمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة (04) قناطير و(9.2) كيلوغرام".

في سياق متصل، "أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك أيضا، تاجري مخدرات وضبطت (48.5) كيلوغرام من الكيف المعالج وشاحنتين (02) ومركبة (01) سياحية، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (6997) قرص مهلوس كانت بحوزة تاجري (02) مخدرات بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة".

من جهة أخرى، "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ثلاثة (03) مولدات كهربائية وأربع (04) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية ل(26) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة بالناحية العسكرية الخامسة وبني صاف بالناحية العسكرية الثانية. كما تم توقيف (43) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان".

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توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج ببشار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 15:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرة   شارك

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