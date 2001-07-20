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عيد الاستقلال والشباب: يوم الأحد 5 يوليو عطلة مدفوعة الأجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 14:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - سيكون يوم الأحد المقبل المصادف لعيد الاستقلال والشباب، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمين بالساعة أو اليوم، حسب ما أفاد به يوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر، أنه "بمناسبة عيد الاستقلال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الأحد 5 يوليو 2020 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة".

وفي هذا الإطار، "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

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عيد الاستقلال والشباب: يوم الأحد 5 يوليو عطلة مدفوعة الأجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 14:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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