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عدالة: 18 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد و 12 سنة سجن نافذا ضد أويحيى و سلال

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 14:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
عدالة: 18 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد و 12 سنة سجن نافذا ضد أويحيى و سلال

الجزائر - قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الأربعاء ب18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد و تغريمه ب 8 ملايين دج وب12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الأولين الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج.

ويتابع علي حداد و من معه بتهم ذات صلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة الى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.

وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019.

وتم الحكم على الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وشملت الاحكام الصادرة من جهة اخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الاسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الاسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 الف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دج.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 يونيو الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و 18 سنة سجنا في حق علي حداد.

كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.

كلـمات مفتـاحيــة :
عدالة: 18 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد و 12 سنة سجن نافذا ضد أويحيى و سلال
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 14:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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