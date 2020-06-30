Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شنين يجدد الدعوة بضرورة تمكين الشعوب من حقها في الحرية والاستقلال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 18:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
شنين يجدد الدعوة بضرورة تمكين الشعوب من حقها في الحرية والاستقلال

الجزائر - جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, الثلاثاء, دعوته بضرورة تمكين الشعوب من الحرية والاستقلال والسلم والأمن وأولوية التضامن الانساني, لاسيما في مجال الصحة, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وقال السيد شنين بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني, المصادف ل 30 يونيو من كل سنة: "نجدد دعوتنا, في ذكرى اليوم الدولي للعمل البرلماني, إلى أن تمكن الشعوب من الحرية والاستقلال والسلم والأمن والسيادة والحياة الكريمة والكرامة وأولوية التضامن الانساني, خاصة في الصحة والحق في التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية".

وأضاف أن المجلس الشعبي الوطني "يواصل ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والدبلوماسية على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا, وهذا بغرض تعميق الديمقراطية التي لا يمكن التخلي عنها بحجة الظروف الاستعجالية".

وبالمناسبة, أعرب السيد شنين عن يقينه بأن "مساهمة البرلمانيين, كممثلين للشعب, تكون أكثر فعالية في مثل هذه الظروف", داعيا إلى "مضاعفة الجهود وتظافرها للاستجابة لتطلعات المواطنين وترقية حقوق الانسان وحرياته وتعزيز دولة القانون التي نادى بها الحراك المبارك".

كلـمات مفتـاحيــة :
شنين يجدد الدعوة بضرورة تمكين الشعوب من حقها في الحرية والاستقلال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 18:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.30

جراد يؤكد عزم الدولة على دعم الصناعة التحويلية

20.06.30

موجة الحر في الجزائر ناجمة عن تيار ضغط منخفض قادم من الجنوب

20.06.30

قوجيل يدعو إلى التعمق أكثر في تفسير محتوى بيان أول نوفمبر

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات

20.06.30

المدير العام للأمن الوطني يشدد على الصرامة في تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد -19

20.06.30

كوفيد-19: تشديد نظام الوقاية و إشراك اكبر للجماعات المحلية

الأكثــر قـراءة

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.29

تعليق سحب الأموال للأشخاص المعنويين لتسهيل سحب الأجور والمعاشات للمواطنين

20.06.29

''الملحمة الحمراء للمولودية'': كتاب يتبع خطوات النادي ذو 23 شهيدا

20.06.29

الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية تندوف

20.06.29

"لجدار"، اصدار جديد مخصص للتراث