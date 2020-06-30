شنين يجدد الدعوة بضرورة تمكين الشعوب من حقها في الحرية والاستقلال

الجزائر - جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, الثلاثاء, دعوته بضرورة تمكين الشعوب من الحرية والاستقلال والسلم والأمن وأولوية التضامن الانساني, لاسيما في مجال الصحة, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وقال السيد شنين بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني, المصادف ل 30 يونيو من كل سنة: "نجدد دعوتنا, في ذكرى اليوم الدولي للعمل البرلماني, إلى أن تمكن الشعوب من الحرية والاستقلال والسلم والأمن والسيادة والحياة الكريمة والكرامة وأولوية التضامن الانساني, خاصة في الصحة والحق في التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية".

وأضاف أن المجلس الشعبي الوطني "يواصل ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والدبلوماسية على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا, وهذا بغرض تعميق الديمقراطية التي لا يمكن التخلي عنها بحجة الظروف الاستعجالية".

وبالمناسبة, أعرب السيد شنين عن يقينه بأن "مساهمة البرلمانيين, كممثلين للشعب, تكون أكثر فعالية في مثل هذه الظروف", داعيا إلى "مضاعفة الجهود وتظافرها للاستجابة لتطلعات المواطنين وترقية حقوق الانسان وحرياته وتعزيز دولة القانون التي نادى بها الحراك المبارك".