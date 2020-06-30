مستغانم: وفاة المجاهد عبد القادر صهللو

وكان الفقيد أصغر أفراد فوج منطقة حجاج مسقط رأسه ليلة الفاتح نوفمبر 1954 وقائد إحدى العمليات التي تم تنفيذها في الساعات الأولى للثورة التحريرية المجيدة، حسبما أبرزه المختص في التاريخ المحلي، الحاج بشيخ.
وقد تم القبض عليه في 4 نوفمبر 1954 ، وقامت القوات الاستعمارية الفرنسية بتعذيبه قبل الحكم عليه في 1 يونيو 1955 بعشر سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة، يضيف ذات المتحدث.
وقضى عبد القادر صهللو عقوبة السجن بين سجن مستغانم ثم وهران والحراش (الجزائر العاصمة) وأخيرا سجن لمباز بباتنة قبل إطلاق سراحه عشية الاستقلال في مايو 1962.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة عصر هذا الثلاثاء بمقبرة بلدية حجاج كما تمت الإشارة إليه.