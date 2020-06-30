جراد يشرع في زيارة عمل و تفقد لولاية تندوف

و استهل السيد جراد, مرفوقا بوفد وزاري, زيارته بتفقد مشروع انجاز قطب ثقافي بحي تندوف لطفي أين زار مشروعا آخرا يتعلق بإنجاز أرضية لوجستية للتبريد بطاقة 5000 م3.
و على بعد 3 كيلومترات من عاصمة الولاية, زار الوزير الأول مشروع انجاز مركب مائي موجه لتزويد منطقة الظل "حي الحكمة" حيث ينتظر أن يشرف على تسليم شاحنات-صهاريج لفائدة البلديات, و ذلك في اطار تعزيز توزيع المياه في مناطق الظل.
و في مجال السكن, ينتظر أن يزور السيد جراد القطب الحضري 1.402 مسكن أين سيطلع على برنامج السكن المخصص للولاية.
كما ينتظر خلال الزيارة, توزيع سكنات بصيغة السكن العمومي الايجاري و قطع أرضية و اعانات للسكن.
و يتضمن برنامج الزيارة أيضا, زيارة مشروع انجاز ثانوية بعاصمة الولاية.
الى جانب هذا, سيقوم الوزير الأول بزيارة مستثمرة فلاحية متخصصة في زراعة شجرة الأرغان أين سيطلع كذلك على برنامج تعزيز التزويد بالطاقة الكهربائية لفائدة المستثمرات الفلاحية في اطار تطوير الفلاحة الصحراوية.
و في مجال الصحة, سيطلع السيد جراد على النظام الصحي الخاص بكوفيد-19 الذي جهز على مستوى منطقة تقع على بعد 13 كلم من عاصمة الولاية.
كما سيزور مصلحة كوفيد-19 بالمستشفى المختلط بتندوف.