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تربية: الإعلان عن النتائج الأولية للامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون الثلاثاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 09:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
تربية: الإعلان عن النتائج الأولية للامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون الثلاثاء

الجزائر- سيتم الثلاثاء ابتداء من الساعة الثالثة مساء الإعلان عن النتائج الأولية للامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي واستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان 2019 الدورة الثانية التي جرت منتصف مارس المنصرم, حسب ما أفادت به يوم الاثنين وزارة التربية الوطنية في بيان لها.

وجاء في بيان الوزارة: "تنهي وزارة التربية الوطنية إلى علم جميع الأساتذة المشاركين في الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي واستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان 2019 الدورة الثانية, والتي جرت بتاريخ 14 مارس 2020, انه سيتم الإعلان عن النتائج الاولية للامتحان المهني يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 على الساعة الثالثة (15:00) مساء, في انتظار تدقيق مصالح الوظيفة العمومية, كما ستشهر القوائم في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى مديريات التربية بالولايات".

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آخر تعديل على الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 10:12
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تربية: الإعلان عن النتائج الأولية للامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون الثلاثاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 09:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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