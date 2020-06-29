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استشهاد عسكريين بالمدية : الناطق الرسمي باسم الحكومة يعزي عائلتي الفقيدين

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 16:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
استشهاد عسكريين بالمدية : الناطق الرسمي باسم الحكومة يعزي عائلتي الفقيدين

الجزائر - وجه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عمار بلحيمر اليوم الاثنين تعازيه الخالصة لعائلتي العسكريين الذين استشهدا السبت في انفجار لغم تقليدي الصنع بولاية المدية.

و قال السيد بلحيمر في الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه تلقى ب"ببالغ الحزن و الأسى نبأ استشهاد النقيب بن سماعيل فاتح و العريف الأول خالدي زكرياء إثر إنفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث و تمشيط بعين الدالية بولاية المدية".

"وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الاتصال بخالص التعازي و صادق المواساة لعائلتي الشهيدين و لأسرة الجيش الوطني الشعبي، راجيا من الله عزو جل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته و ينزلهما منزلة الشهداء و الصديقين. إنا لله وإنا إليه راجعون", كما خلص اليه الوزير.

كلـمات مفتـاحيــة :
استشهاد عسكريين بالمدية : الناطق الرسمي باسم الحكومة يعزي عائلتي الفقيدين
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 16:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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