وزارة التربية تكشف عن جدولي سير امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط

و أفادت الوزارة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن اختبارات البكالوريا التي ستجرى من 13 إلى 17 سبتمبر ستستهل بمادة اللغة العربية وآدابها بالنسبة لجميع الشعب, في حين تخصص الفترة المسائية من نفس اليوم لمادة العلوم الاسلامية تضاف اليها مادة القانون بالنسبة لشعبة تسيير واقتصاد.

و يخصص اليوم الثاني من البكالوريا لمادة الرياضيات في جميع الشعب حيث يجرى الامتحان في هذه المادة في الفترة الصباحية واللغة الانجليزية في الفترة المسائية, بينما يكون اليوم الثالث من الاختبارات مخصص لمادة علوم الطبيعة والحياة بالنسبة للمترشحين في شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات.

في حين يجري المترشحون في شعبة آداب و فلسفة و كذا لغات أجنبية امتحان مادة الفلسفة في الفترة الصباحية من اليوم الثالث,اما شعبة تقني رياضي فيجري مترشحوها امتحان مادة التكنولوجيا صباحا و شعبة تسيير واقتصاد يجري مترشحوها الاختبار في مادة التسيير المالي و المحاسبي في نفس الوقت. على أن تخصص الفترة المسائية من نفس اليوم لإجراء اختبار مادة اللغة الفرنسية بالنسبة لكل الشعب.

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ويخصص اليوم الرابع من البكالوريا, أي الاربعاء 16 سبتمبر فسيفرد لإجراء مادة التاريخ والجغرافيا في الفترة الصباحية بالنسبة لجميع الشعب, بينما تخصص الفترة المسائية لإجراء امتحان اللغة الامازيغية.

أما اليوم الخامس و الاخير فسيمتحن فيه مترشحو شعبة لغات أجنبية في مادة لغة أجنبية ثالثة (اسبانية أو ايطالية أو ألمانية), وهذا في الفترة الصباحية بينما يمتحن المترشحون في شعبة تسيير و اقتصاد اختبار مادة الاقتصاد والمناجمنت. أما شعب العلوم التجريبية و الرياضيات و تقني رياضي فيمتحنون في مادة الفلسفة صباحا و يجتاز المترشحون في جميع الشعب العلمية والرياضية و التقنية امتحان مادة الفلسفة في الفترة المسائية.

و من جهتهم, يجتاز المترشحون في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2020 , امتحاناتهم لمدة ثلاثة أيام و هذا من 7 الى 9 سبتمبر. و تخصص الفترة الصباحية من اليوم الاول لإجراء امتحان مادتي اللغة العربية والعلوم الفيزيائية والتكنولوجية , بينما تخصص الفترة المسائية لاجراء مادة التربية الاسلامية والتربية المدنية.

وفي اليوم الثاني يجتاز المترشحون اختبار مادتي الرياضيات و اللغة الانجليزية في الفترة الصباحية و تخصص الفترة المسائية لاجتياز اختبار مادة التاريخ والجغرافيا, في حين يخصص اليوم الاخير من الاختبارات لمادتي اللغة الفرنسية و علوم الطبيعة والحياة في الفترة الصباحية و اللغة الامازيغية في الفترة المسائية.