محكمة القليعة بتيبازة: تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 14 سبتمبر القادم

تيبازة - قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة يوم الإثنين تأجيل محاكمة كريم طابو، رئيس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" غير المعتمد، إلى يوم 14 سبتمبر القادم.

و جاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل محاكمة المدعو كريم طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر الماضي، بطلب من هيئة دفاع المتهم و يعد هذا التأجيل الرابع على التوالي.

و تقضي التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات القضائية بسبب جائحة كورونا بعدم إحضار الموقوفين من المؤسسات العقابية لحمايتهم من عدوى محتملة فيما يرفض الدفاع إجراءات المحاكمة عن بعد، حسب ما أشير إليه.

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و كانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر الماضي بإيداع طابو رهن الحبس المؤقت.

و بعد إستئناف هيئة الدفاع قرار قاضي التحقيق، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم كريم طابو تحت نظام الرقابة القضائية و إطلاق سراحه.

للاشارة فان كريم طابو متهم في قضية أخرى تتعلق بالتحريض على العنف و المساس بالدفاع الوطني و سلامة التراب الوطني, و قد القي القبض عليه غداة اطلاق سراحه, أي يوم 26 سبتمبر 2019 و وضع رهن الحبس من طرف محكمة سيدي محمد للجزائر العاصمة.

و قد صدر في حقه يوم 24 مارس الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية محكمة سيدي محمد.