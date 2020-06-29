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استشهاد عسكريين بولاية المدية: الوزير الأول يعزي عائلتي الفقيدين

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 09:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
استشهاد عسكريين بولاية المدية: الوزير الأول يعزي عائلتي الفقيدين

الجزائر- قدم الوزير الأول عبد العزيز جراد, يوم الأحد, تعازيه لعائلتي الشهيدين النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء, اللذين استشهدا مساء أمس السبت بعين الدالية بولاية المدية إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط.

وكتب الوزير الاول على موقعه الخاص بتويتر: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء اثناء أداء واجبهما الوطني".

و أضاف قائلا "وبهذا المصاب الجلل أعزي أسر الشهيدين راجيا من الله عز و جل ان يلهمهم الصبر و السلوان وأن يسكن روحي الشهيدين فسيح جنانه".

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت في بيان سابق عن استشهاد العسكريين خلال عملية بحث وتمشيط, نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد الطكوك ببلدية عين الدالية بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى, مشيرة إلى إنه وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع "استشهد, كل من النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء".

اقرأ أيضا:       استشهاد عسكريين اثنين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بالمدية

 

آخر تعديل على الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 10:20
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استشهاد عسكريين بولاية المدية: الوزير الأول يعزي عائلتي الفقيدين
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 09:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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