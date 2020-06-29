استشهاد عسكريين بولاية المدية: الوزير الأول يعزي عائلتي الفقيدين

وكتب الوزير الاول على موقعه الخاص بتويتر: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء اثناء أداء واجبهما الوطني".
و أضاف قائلا "وبهذا المصاب الجلل أعزي أسر الشهيدين راجيا من الله عز و جل ان يلهمهم الصبر و السلوان وأن يسكن روحي الشهيدين فسيح جنانه".
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت في بيان سابق عن استشهاد العسكريين خلال عملية بحث وتمشيط, نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد الطكوك ببلدية عين الدالية بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى, مشيرة إلى إنه وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع "استشهد, كل من النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء".
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